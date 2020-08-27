اليوم السابع
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القبض على المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى القاهرة

الخميس، 27 أغسطس 2020 09:47 م
القبض على المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى القاهرة تزوير ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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نجحت إدارة البحث بإدارة مرور القاهرة فى ضبط شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، لقيامه بتزوير وترويج المستندات والمحررات الرسمية وبحوزته العديد من المستندات المزورة والأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير، وذلك حال تواجده بإحدى وحدات المرور بالقاهرة، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية.

 

وضبطت أجهزة الأمن بمنزل المتهم 12 شهادة جامعية مزورة و 2 بيان نجاح مزورين و 113 بطاقة تموين ذكية مزورة و 18 إستمارة تحديد بيانات مالك مركبة مزورين و 43 رول رخص تسيير خالية البيانات مزورين و 46 نموذج تحقيق شخصية مزورين والأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير عبارة عن (ماكينة تصوير، ماسح ضوئى، جهاز لاب توب، ماكينة فورى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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