العثور على جثة فتاة وشقيقتها مذبوحتين بمنزلهما بقنا فى ظروف غامضة

المحافظات _ قنا

تمكن الأهالي والأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، من العثور علي جثي فتاة وشقيقتها مذبوحتين داخل منزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص جنوبي محافظة قنا.

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً يفيد العثور علي جثتي فتاة وشقيقتها مذبوحتين بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد جمال سالمان، مامور مركز شرطة قوص والرائد محمد الملقب، رئيس مباحث مركز قوص، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الجريمة.

وتبين من الفحص الأولي أن الفتاتين في العقد الثاني من العمر وعثر عليهما مذبوحتين داخل منزلهم بقوص.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرات النيابة العامة لتولي التحقيقات ونقلهما لمستشفى قوص المركزي