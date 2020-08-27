اليوم السابع
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الطفولة والأمومة ينجح فى إنقاذ 3 فتيات أطفال فى المنيا من الختان

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:28 م
الطفولة والأمومة ينجح فى إنقاذ 3 فتيات أطفال فى المنيا من الختان الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة
كتب وليد عبد السلام

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نجح خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة فى إنقاذ ثلاثة فتيات أطفال من محافظة المنيا مركز بنى مزار من محاولة تشويه للأعضاء التناسلية والمعروفة بالختان، ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة

 

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، في بيان اليوم، أن خط نجدة الطفل 16000 استقبل أمس بلاغا من سيدة طلبت سرية البيانات يفيد بعزم 3 أسر ختان بناتهم وهن الطفلة "ش"، البالغة من العمر (10) سنوات، والطفلة "ب"، البالغة من العمر (12) سنة، والطفلة "ج " البالغة من العمر (11) سنة، والمقيمون : " بمحافظة المنيا – مركز بنى مزار – قرية القيس.

 

وأضافت أمين عام المجلس أنه فور تلقى البلاغ تم إحالته إلى اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة بنى مزار والجمعية الشريكة بالمحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال وإنقاذهن من هذه الجريمة، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع السيد العميد مأمور مركز شرطة بنى مزار، وتحرر محضر عن الواقعة حمل رقم 6925 لسنة 2020 إدارى المركز، وتم التوجه إلى العنوان المشار إليه والتواصل مع الأسر والذين أنكروا الواقعة فى بداية الأمر.

 

وقالت إنه تم عقد جلسة إرشاد وتوجيه للأسر مؤكدة على أنه تم توقيع أهالى الثلاث أطفال على إقرار و تعهد بعدم إجراء هذه الجريمة مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ لقاءات للمتابعة الدورية من قبل اللجنة الفرعية للطفولة بمركز بنى مزار لضمان سلامة الأطفال وعدم إجراء هذه الجريمة فى وقت لاحق.

 

وأكدت أن هذه الجريمة المؤثمة تخالف أحكام قانون الطفل المصرى وقانون العقوبات كما ناشدت الأهالى بعدم الزج ببناتهم فى هذه الجريمة ونوهت إلى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يستقبل استشارات الأهالى والبلاغات على خط نجدة الطفل 16000 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

 


الطفولة والامومة

الأطفال

ختان الإناث

عقوبة ختان الاناث

حكم ختان الاناث

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