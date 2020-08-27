وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 4 حالات في مقاطعة سيتشوان وحالتين في كل من مقاطعة خبي وشنجهاي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2455 حالة غادر منها 2243 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 31 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80046 شخصا، مشيرة إلى أن 11227 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1189 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 365 حالة منها 317 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4734 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 79 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 487 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4161 مرضى في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، 462 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.