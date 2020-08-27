الصحة تقدم 7 إرشادات لمقدمى الإسعافات الأولية لحماية المصابين من المضاعفات

قدمت وزارة الصحة والسكان، 7 إرشادات هامة لمقدمى الإسعافات الأولية لضمان الحفاظ على حالة الشخص المصاب من أى مضاعفات حتى حصولة على الرعاية الطبية الكاملة بأحد المستشفيات. وجاء بالإرشادات طلب الموافقة من المصاب الواعى على تقديم الإسعافات الأولية قبل المباشرة بعمل ذلك مع البحث عن بطاقات التعريف الطبية.
وقال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف في تصريحات إنه تم تطبيق اللامركزية في قواعد البيانات بحيث يذهب لكل محافظة البلاغات المتعلقة بها سريعا من جانب غرفة التحكم حتى يتثني التعامل مع البلاغات بشكل عاجل يتعدى دقائق مشيرا إلى أنه تم انشاء غرفة متابعة مركزية للشكاوى التي ترد للهيئة من غرفة التحكم أو من البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتي تعمل على مدار 24 ساعة.
وأضاف الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف أن سيارات الإسعاف الموجودة بالهيئة مزودة بـ1118 جهاز تنفس صناعي موزعين جغرافيا على المحافظات المختلفة بما يمكن من استغلالهم بشكل دقيق مؤكد أنه تم توزيع الـ10 سيارات المجهزة " ذاتية التعقيم" لنقل الحالات التي تعاني من أمراض وبائية وخطيرة على المطارات والموانئ لاستغلالهم في الحالات المشتبه في إصابتها سواء بالكورونا أو بغيرها من الأمراض الوبائية الخطرة مشيرا إلى أنه يوجد 204 سيارة دخلت مشروع لرفع كفاءتها وتحديثها وفقا للمعايير العالمية ليتم استغلالها في تقديم الخدمات الطبية ستوفر شراء سيارات من 3 إلى 5 سنوات مضيفا أن اسطول سيارات الإسعاف ارتفع عدده إلى 3019 سيارة حتى الآن مجهزة وفق أعلي معايير فنية وطبية ومزودة بطاقم عالي الكفاءة ومدرب على جميع الأحداث.
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