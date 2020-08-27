الصحة تقدم 7 إرشادات لمقدمى الإسعافات الأولية لحماية المصابين من المضاعفات

كتب وليد عبد السلام

قدمت وزارة الصحة والسكان، 7 إرشادات هامة لمقدمى الإسعافات الأولية لضمان الحفاظ على حالة الشخص المصاب من أى مضاعفات حتى حصولة على الرعاية الطبية الكاملة بأحد المستشفيات. وجاء بالإرشادات طلب الموافقة من المصاب الواعى على تقديم الإسعافات الأولية قبل المباشرة بعمل ذلك مع البحث عن بطاقات التعريف الطبية.

وتشمل الإرشادات عدم نقل المصاب من مكانه إذا كان هناك احتمالا وجود كسور فى العمود الفقرى أو القفص الصدرى إلا فى حالة أبعادة عن الخطر.