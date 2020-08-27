اليوم السابع
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الصحة تحظر ارتداء الكمامات لمن لديه مشكلة فى الجهاز التنفسى

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:01 م
الصحة تحظر ارتداء الكمامات لمن لديه مشكلة فى الجهاز التنفسى وزيرة الصحة
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس إدارة الشئون الوقائية بوزارة الصحة، إننا نضع الضوابط والإجراءات الخاصة بعودة المدارس لرفع الوعى لدى الطلاب، مشيرا إلى أن خطة عودة المدارس تشمل العمل على رفع الوعي وترصد الأمراض والتهوية الجيدة.
 
وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الإجراءات الوقائية ستبدأ منذ نزول الطالب من منزله إلى المدرسة وحتى عودته، وأشارت إلى أن هناك إجراءات وقائية بالمدارس تشمل المأكولات والأنشطة والتباعد الإجتماعي، موضحا أنه ممنوع تواجد الباعة الجائلين فى محيط المدارس لحماية الطلاب في ظل كورونا. 
 
وأكد أن التوعية للطلاب تتم منذ طابور الصباح للوقاية من كورونا، وكذلك في الأنشطة الرياضية، لافتا إلى أنه يحظر ارتداء الكمامات لمن لديه مشكلة في الجهاز التنفسي.

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