اليوم السابع
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الصحة الفرنسية تعلن تسجيل أعلى معدل إصابة يومية بفيروس كورونا 6011 حالة

الخميس، 27 أغسطس 2020 09:17 م
الصحة الفرنسية تعلن تسجيل أعلى معدل إصابة يومية بفيروس كورونا 6011 حالة فيروس كورونا
كتب- هاشم الفخراني

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سجلت فرنسا أكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع وعشرين الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ مايو وقبل أيام من عودة الطلاب إلى مدارسهم على مستوى البلاد.

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية انها سجلت 6011 إصابة جديدة بالفيروس، غداة تسجيل 5400 إصابة أمس الأربعاء.

وتجاوزت الحصيلة اليومية عتبة 4 آلاف إصابة عدة مرات في الأيام القليلة الماضية، قبيل عودة ملايين الطلاب إلى مدارسهم في الأول من سبتمبر.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن على الفرنسيين أن يتحلوا بـ"روح المسؤولية " للحد من ارتفاع الإصابات.

وأضاف "الدولة تتحمل قسطها من المسؤولية  لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء".

وأعلنت سلطات الصحة منطقة إيل دو فرانس التي تشمل العاصمة باريٍس، ومنطقة بروفانس الألب كوت دازور المحيطة بمدينة ومرفأ مرسيليا المطلة على المتوسط "مناطق عرضة لخطر" الفيروس.

 

 

 


فرنسا

فيروس كورونا

الصحة العالمية

كورونا

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