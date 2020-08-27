وأضافت أنه تم تسجيل 3794 حالة شفاء لهذا اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 161 ألفًا و9 حالات بنسبة شفاء 73.4 %.

وتابعت أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3651 حالة، وإجمالي حالات الإصابة في عموم العراق بلغت 219 ألفًا و435 حالة ، منهم 51 ألفًا و686 حالة مازالوا يتلقون العلاج و566 حالة في العناية المركزة.

وأشارت إلى أن الوفيات سجلت اليوم 72 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 6 آلاف و740 حالة.