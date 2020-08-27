الصادرات المصرية من المفروشات والمنسوجات تعود لأوروبا خلال أيام

كتبت سماح لبيب

قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات والمنسوجات والغزول، إن التعاقدات المؤجلة لقطاع المفروشات والمنسوجات ستبدأ فى التصدير لأوروبا مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء العطلة الصيفية للدول الأوروبية وخاصة ايطاليا وفرنسا فى 18 أغسطس الجارى، حيث إن جميع التعاقدات مع الدول الأوروبية لم تلغى منذ أزمة كورونا ولكن تم تأجيلها، ومن المتوقع أن تنتعش الصادرات لأوروبا فى النصف الثانى من العام المالى 2020 - 2021 .

وأضاف أحمد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن التعاقدات التصديرية للدول الأوروبية مستمرة من قطاع المفروشات إلى المستشفيات وسلاسل السوبر ماركت منذ أزمة كورونا ولم تتوقف وأبرز المنتجات هى المفروشات وأغطية الاسرة والفوط وغيرها من أنواع المفروشات الاخرى حيث تبلغ 75% من صادرات القطاع إلى الدول الأوروبية، والباقى لمختلف الدول الاخرى .

وأوضح رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن التصدير لافريقيا مرهون بإزالة كافة العقبات أهمها تخفيض سعر الغاز ودعم المساندة التصديرية للشركات الصناعية، حيث أن جميع دول العالم تدعم مصانعها بأسعار طاقة مخفضة فى الصناعة مما يجعل منتجاتها أكثر تنافسية من السلع والمنتجات المصرية، أما المنتج المصرى يظل مرتفع فى أسعاره التصديرية بسبب زيادة سعر الغاز فى الصناعة والذى يبلغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى حين أن سعره فى الدول الاخرى لا يتخطى حاجز الـ 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وفى نفس السياق، تعقد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعات متتالية مع المجالس التصديرية وأعضائها للتعرف على المشاكل التى تواجه التصدير، والعمل على تحقيق استراتيجية القيادة السياسية فى الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، وأن الوزارة تدرس كافة المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كافة التحديات التي تقف عقبة أمام إنسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.