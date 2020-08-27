الشائعات فى تقرير فالصو: إسراء عبد الفتاح لم تتعرض لنزيف بمحبسها.. وعودة كذبة غرامة الـ500 جنيه على مشغلى القرآن بالمترو

نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الخميس 27 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.





وأفاد موقع فالصو فى تقريره، تداول صفحات السوشيال ميديا بوست يقول: "فصل الكهرباء غدا عن مطار القاهرة.. اللهم نستودعك أثار أجدادنا وثروات البلد"، لكنه بالبحث عن حقيقة الأخبار المتداولة في هذا الشأن وجدنا أن الأمر غير صحيح على الاطلاق، حيث لا يوجد فصل للكهرباء عن مطار القاهرة. وهذا الخبر قديم من 2018 ويتم إعادة تداوله مرة ثانية حاليًا.

كما أن التصميم المنشور مع البوست نشرته صفحة "الجزيرة - مصر" على فيسبوك في سبتمبر 2018، وأصل الخبر هو "فصل التيار الكهربائي عن منطقة سيور الحقائب بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة لمدة ساعة ونصف لإجراء أعمال صيانة".



شائعة قطع الكهرباء عن مطار القاهرة

كما رصد موقع فالصو، تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشورا منسوبا إلى شقيقة المتهمة إسراء عبد الفتاح يزعم تعرض شقيقتها لنزيف إثر إعطائها دواء لا يناسب حالتها الصحية لمعاناتها من إرتفاع بضغط الدم، مما أدى إلى تعرضها لسيولة بالدم.

بالبحث عن حقيقة تلك التصريحات المتداولة تبين أن مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، نفى ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" -الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية- بشأن إدعاء شقيقة المتهمة إسراء عبدالفتاح.. بتعرض شقيقتها لنزيف إثر إعطائها دواء لا يناسب حالتها الصحية لمعاناتها من إرتفاع بضغط الدم.. مما أدى إلى تعرضها لسيولة بالدم.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أن النزيلة حالتها الصحية جيدة جداً وفى معدلاتها الطبيعية ولا تتناول ثمة عقاقير طبية منذ بدأ محبسها لعدم معاناتها من أى أمراض عضوية، مشيرا إلى أن ما تم تداوله فى هذا الشأن من إدعاءات يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان والأبواق الإعلامية الموالية لها لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأى العام.



شائعة تعرض اسراء عبد الفتاح لنزيف فى السجن

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات، عادت شائعة فرض غرامة 500 جنيه على مُشغلي القرآن والأدعية في المترو والقطارات"، وهى بالطبع الأخبار التي أثارت جدلًا كبيرًا بين قطاع كبير من رواد صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة، لكنه بالبحث عن حقيقة الخبر المتداول وجدنا أنه غير صحيح تمامًا، والمتحدث الرسمي باسم شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق نفى صحة هذا الكلام وأكد أن "هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة"

أما عن أصل الشائعة فكانت عن طريق خبر نشره موقع فيتو في مايو 2019، وبعدها حذفه، ونشر نفي المتحدث الرسمي باسم شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق.



شائعة غرامة 500 جنيه على مُشغلي القرآن والأدعية

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، انتشار أنباء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن، وهو ما أحدث حالة من القلق، وهو ما نفاه الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة.

وقال القرش، فى تصريحات إعلامية، إن ما يتردد بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن عار تمامًا من الصحة، مضيفًا أن هذه الشائعة تتكرر بشكل سنوي، موضحا أن هذه الشائعات تنتشر مع ارتفاع درجة الحرارة وظهور التجويف الأبيض بالطماطم مع درجات الحرارة المرتفعة، مشيرا إلى أن ما يتسبب في تكون الصبغة أو اللون الأحمر للطماطم مادة "ليكوبين" تكون عند درجة حرارة 28، وعند ارتفاع درجة الحرارة تؤثر على تكوين الصبغة، كما أنه إلى جانب أن النقص في الفسفور أو الماغنسيوم والكالسيوم أو زيادتها يؤدي لتكوين التجويف الأبيض بالطماطم.