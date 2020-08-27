السيطرة على حريق بمحل ألعاب دون إصابات بقسم ثان سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمحل ألعاب بلايستيشن بدائرة قسم ثان سوهاج، ولم ينتج عن الحريق أى إصابات بشرية بين المترددين أو العاملين بالمكان.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمحل بلايستيشن دائرة قسم ثان سوهاج، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد المولد رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بنشوب حريق بمحل بمدينة ناصر دائرة القسم.

وانتقل اللواء مساعد المدير للامن ومأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل ألعاب بلايستيشن وأجهزة كمبيوتر ملك "مين.ر" 29 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المحل قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى، وأضاف باحتراق جهاز كمبيوتر، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.