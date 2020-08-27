السلطات الفرنسية تحذر من تفشى كورونا فى منتجع خاص بالعراة جنوب البلاد

كتب أحمد علوى

أعرب منتجع خاص بـ "العراة" على ساحل البحر المتوسط ​​عن "قلقه العميق" من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أشارت الأرقام إلى إصابة حوالي 100 شخص، وفقا لما أورده موقع يورونيوز.

ويُعتبر منتجع "كاب داجد" بمنطقة هيرولت جنوب فرنسا "جنة" للعراة. وأصدرت السلطات الصحية الفرنسية تحذيرا للمنطقة بخصوص الانتشار "المقلق" لفيروس كورونا، حيث تم الإبلاغ عن 57 حالة يوم الأربعاء.

وأكدت وكالة الصحة الإقليمية أن معدل الإصابات الإيجابية بفيروس كوفيد-19 في صفوف أولئك الذين زاروا منتجع العراة أعلى بأربع مرات من الأشخاص الذين بقوا في مدينة آجد القريبة ولم يزوروا المنتجع.

ودعت الوكالة إلى "الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية" وقالت إنه سيتم إجراء المزيد من الاختبارات ابتداء من يوم الإثنين.

يوجد في فرنسا أكثر من 280 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأبلغت السلطات عن أكثر من 30 ألف حالة وفاة. وشهدت البلاد ارتفاعًا في الإصابات منذ تخفيف إجراءات الإغلاق في مايو الماضي.