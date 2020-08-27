وأوضح صالح، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة أشكال التطرف، والتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي لترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيبها المزيد من الأزمات والتوتر.

و ثمن دور فرنسا الحيوي في التحالف الدولي ضد الإرهاب، مشددا على ضرورة دعم جهود العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
و من جهتها، جددت الوزيرة الفرنسية دعم بلادها لاستقرار العراق وحماية سيادته ووقوف فرنسا إلى جانبه لمنع الانتهاكات على أراضيه، واستعدادها لتقديم الإسناد للقوات الأمنية العراقية تدريباً وتجهيزاً.