بغداد (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أهمية دعم جهود العراق لحماية سيادته ووقف الانتهاكات العسكرية على أراضيه، وضرورة تضافر الجهود الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على بؤره التي تشكل تهديداً للأمن والسلام، وبحث الرئيس صالح ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، خلال لقائهما اليوم /الخميس/ في بغداد - حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية - سبل دعم و تطوير العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة لاسيما التعاون الأمني وبناء القدرات العسكرية العراقية، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.