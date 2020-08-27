وقال الرئيس الروسي "متأكد من أن المتخصصين في فيكتور سيصنعون منتجًا رائعًا سيساعد الناس بشكل كبير".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي توقع حدوث منافسة بين اللقاح الروسي الأول /سبوتنيك في/، الذي تم الكشف عنه في وقت سابق في أغسطس الجاري، ولقاح "فيكتور" الجديد، قال بوتين "أعتقد أنهما سيتنافسان على الأرجح، لأنه لا ينبغي أن يكون أي منهما أدنى من حيث السلامة والفعالية".

وفي سياق متصل، صرح بوتين بأن النزعة الفردية وعدم الرغبة في مراعاة مصالح الآخرين كانا سببين في تفشي فيروس كورونا في عدد من بلدان العالم.

وقال بوتين: "بالطبع، فإن النزعة الفردية وعدم الرغبة في مراعاة مصالح الأغلبية في المجتمع تؤدي إلى ما نراه في عدد من دول العالم، وهو تفشي المرض وعودته مرة أخرى".

وتوجه بوتين بالحديث إلى الشعب الروسي قائلا: "والآن، أود أن أتوجه إلى المواطنين وأطلب منهم، بغض النظر عما يكون هناك مع بعض المضايقات، أرجو أن تتذكروا أن الفيروس لا يزال باقيا .. راعوا ذلك إن أمكن، واطلبوا منهم الالتزام بالتدابير التقييدية، التي يطلب المتخصصون الالتزام بها".