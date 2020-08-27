اليوم السابع
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الدكتور أحمد أمل يؤكد خسارة إثيوبيا كثيرا بسبب تعنتها مع مصر والسودان

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:48 م
الدكتور أحمد أمل يؤكد خسارة إثيوبيا كثيرا بسبب تعنتها مع مصر والسودان سد النهضة
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور أحمد أمل رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصرى للفكر، منذ أكثر من شهر وتخفيضات المساعدات الأمريكية لواشنطن مطروحة اما المبلغ الذى تم تخفيضه فهو قليل بالنسبة التي تحصل عليها إثيوبيا من المساعدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية لما جبريل: المهم هو القيمة الرمزية للقرار وأن ما ستدفعه إثيوبيا نتيجة التعنت مع جيرانها من مصر والسودان أكثر بكثير، ولم تعد الولايات المتحدة تنظر لإثيوبيا على أنها لاعب رئيسي خصوصا بعد الاضطرابات في الداخل الإثيوبى.

وأكد أنه في الغد سيتم تسليم ملف بنقاط التوافق والاختلاف في ملف سد النهضة والمفترض أن الجانب الفني تم وانتهى ولم تتبقى منه سوى رتوش بسيطة، وبالتأكيد مثلما غير التدخل الأمريكي في هذا الملف في الفترة الماضي وحوله من ملف إقليمى إلى ملف دولى سيؤثر تخفيض المساعدات لإثيوبيا في هذا الملف.

 

 


سد النهضة

اثيوبيا

مصر

السودان

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