الدفاع الروسية: محاولة أمريكا عرقلة دورية فى سوريا تنتهك اتفاقاتنا

كتب محمد عبد العظيم

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المحاولة الأمريكية لعرقلة دورية روسية فى سوريا تنتهك اتفاقاتنا الثنائية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان الروسي، الفريق فاليري جيراسيموف.

وذكر المتحدث الرسمى باسم هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، ديدى هالفيلد، أن ميلى وجيراسيموف "اتفقا على عدم كشف تفاصيل المكالمة"، وتأتى هذه المكالمة بعد أن أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.