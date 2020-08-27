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" الداخلية " تنفى تعرض إسراء عبد الفتاح لنزيف نتيجة تناولها دواء بالخطأ

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:35 م
" الداخلية " تنفى تعرض إسراء عبد الفتاح لنزيف نتيجة تناولها دواء بالخطأ اسراء عبد الفتاح
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" -الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية- بشأن إدعاء شقيقة المتهمة إسراء عبدالفتاح.. بتعرض شقيقتها لنزيف إثر إعطائها دواء لا يناسب حالتها الصحية لمعاناتها من إرتفاع بضغط الدم.. مما أدى إلى تعرضها لسيولة بالدم.

 

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أن النزيلة حالتها الصحية جيدة جداً وفى معدلاتها الطبيعية ولا تتناول ثمة عقاقير طبية منذ بدأ محبسها لعدم معاناتها من أى أمراض عضوية.

 

وأوضح أن ما تم تداوله فى هذا الشأن من إدعاءات يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان والأبواق الإعلامية الموالية لها لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأى العام.

 

 


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