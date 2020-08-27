الداخلية تعلن ضبط المتهمين بالسطو على مخزن شركة دخان وسرقة 750 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة السطو على مخزن تابع لإحدى الشركات بمحافظة كفر الشيخ وسرقة 750 ألف جنيه، حيث تلقى قسم شرطة أول كفر الشيخ بلاغاً من "أمين مخزن إحدى شركات الدخان بدائرة القسم"، يفيد بأنه أثناء تواجده بالمخزن ورفقته ستة من العاملين به فوجئوا بحضور 5 أشخاص مجهولين "مُلثمين" بحوزة اثنين منهم أسلحة نارية وهددوهم واستولوا منهم على 750 ألف جنيه من متحصلات بيع السجائر، وفروا هاربين مُستقلين سيارة ملاكى مغطاة اللوحات .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام والتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتوصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "عاطل ، سائقين، 3 عمال ، طالب ، سباك – مقيمين بكفرالشيخ – لهم معلومات جنائية مسجلة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية أسفرت عن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة ، حيث أكد العاطل أنه نظراً لعمله فى مجال الإتجار بالسجائر وتردده على المكان وعلمه بتحركات العاملين وبخاصة مندوبى التحصيل، عقد العزم على سرقة الأموال المتحصلة من بيع السجائر من داخل المخزن.

وأضاف المتهم، أنه فى سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقى المتهمين، ويوم الواقعة توجه بسيارة "ملكه" وبرفقه أحد السائقين إلى المخزن ورصد وتابع وصول مندوب التحصيل، ولدى حضوره وبحوزته المبالغ المالية المتحصلة من عملية البيع وإيداعها بالمخزن وإنصرافه، حضر عقب ذلك باقى المتهمين بسيارة ملك أحدهم وبحوزة السباك "فرد خرطوش" وبحوزة آخرين "طبنجات صوت"، ودلفوا لداخل المخزن وهددوا العاملين واستولوا منهم على 750 ألف جنيه اقتسموها فيما بينهم، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بإعترافات العاطل أقروا بها.

وبارشاد المتهمين، تم ضبط "الأسلحة النارية والسيارتين المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ، مبلغ620 ألف جنيه من متحصلات المبلغ المستولى عليه"، وأكد المتهمون انفاقهم باقى المبلغ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .