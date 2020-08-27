اليوم السابع
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الحكومة تعلن عودة الأنشطة السياحية الثقافية بداية سبتمبر مع إجراءات مواجهة كورونا

الخميس، 27 أغسطس 2020 08:26 م
الحكومة تعلن عودة الأنشطة السياحية الثقافية بداية سبتمبر مع إجراءات مواجهة كورونا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرارًا بإنه اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل سيتم السماح بالأنشطة السياحية الثقافية مع الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.
 
وكان رئيس الوزراء، أكد على  استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر، كما تم اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حاليًا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزة في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، على ألا يزيد العدد عن 50% حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
 
 

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