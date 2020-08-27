وقال الدكتور ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، في تصريح صحفي مساء الأربعاء عقب الجلسة، إن الطرفين توصلا لاتفاق تام حول بند قوات حفظ الأمن في دارفور من حيث قيادة وتكوين هذه القوات وانتشارها، وبذلك يكون التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية اكتمل.

وأضاف مطوك: "لم يتبق سوى مراجعة وتنقيح الورقة وصياغتها في صورتها النهائية، توطئة للتوقيع عليها بالأحرف الأولى في الثامن والعشرين من الشهر الحالي".