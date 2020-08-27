الحكم ببراءة لاعب كرة قدم فى اتهامه بنشر صور خادشة لفتاة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة ظهر اليوم الخميس، حكمها ببراءة "ع ج" لاعب كرة قدم بأحد الأندية، في اتهامه بنشر صور خادشة للحياة، خاصة بفتاة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وكانت المحكمة قد حكمت على اللاعب فى جلسة 22 يونيه الماضى غيابيا بالسجن 7 سنوات، وأثناء قيامه بعمل إعادة إجراءت وحضور الجلسة يوم الإثنين الماضى، أمرت المحكمة بالتحفظ عليه، وقررت حجز القضية لجلسة اليوم الخميس للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 1439 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 60 كلى جنوب الزقازيق،عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغا من " غ س" 19 سنة مقيمة دائرة مركز بلبيس، تتهم فيه "ع ج م أ" 22 سنة لاعب كرة قدم ، مقيم بندر بلبيس، بالتعدى على حياتها الخاصة وتهديدها بصور خادشة للحياة، وإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، لنشر صور خادشة للحياة خاصة بها وتهديدها بمحادثات بينهما لابتزازها وقدمت صور المحادثات بينهما.

وتوصلت تحريات الرائد "محمد النادى" معاون مباحث بلبيس، والمقدم رائد ربيع، وكيل فرع البحث الجنائى فرع الجنوب، إلى صحة الواقعة، وتم إحالة المتهم من قبل محمد أبو الليل وكيل النيابة العامة بنيابات جنوب الزقازيق، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قضت بمعاقبة اللاعب غيابيا بالسجن 7 سنوات فى جلسة 22 يونيه الماضى، وأثناء قيام اللاعب بعمل إعادة إجراءت وحضوره الجلسة اليوم، قررت المحكمة إلقاء القبض عليه وقررت حجزه لجلسة اليوم للنطق.