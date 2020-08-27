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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فروع للشهر العقارى بالمحافظات

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:46 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فروع للشهر العقارى بالمحافظات الشهر العقارى ــ صورة ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق "فرع توثيق مكتب سفاجا ثان"، يتبع مكتب الشهر العقار والتوثيق بالبحر الأحمر.

واستعرضت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل بإنشاء مكتب توثيق مكتب بريد المستقبل، والذى يتبع مكتب الشهر العقاري بالبحر الأحمر، وكذلك إنشاء فرع توثيق مكتب الخارجة ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالوادي الجديد .

كما عرضت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل بإنشاء فرع مكتب توثيق بريد الجون الذى يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالفيوم، وكذلك إنشاء فرع توثيق مكتب بريد بالنصورة مركز أبو قرقاص يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق في المنيا.

 

 


الجريدة الرسمية

انشاء فروع للشهر العقارى بالمحافظات

وزارة العدل

الشهر العقارى

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