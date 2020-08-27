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الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل المحكمة التأديبية بالإسكندرية للأزاريطة

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:50 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل المحكمة التأديبية بالإسكندرية للأزاريطة مجلس الدولة - ارشيفية
كتب ـ أحمد عبد الهادى

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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 191، الصادر في 27 أغسطس 2020، قرار مجلس الدولة رقم 433 لسنة 2020، نقل المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية.
 
وينص القرار على نقل المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية من مقرها الحالي بمجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة، الكائن في شارع أدمون فرمون إلى مبنى مجلس الدولة بشارع البطارسة بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية.
 
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كما استعرضت الجريدة قرار المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، رقم ( 432) لسنة 2020م، بإنشاء محكمة تأديبية بمحافظة كفرالشيخ. 
وجاء في نص القرار المادة الأولى إنشاء محكمة تأديبية بمحافظة كفرالشيخ "، يكون مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بشارع الجمهورية بجوار مستشفى الرمد القديم بمدينة كفرالشيخ.
 
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وجاء فى المادة الثانية: إحالة جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية، والتى أصبحت من اختصاص المحكمة التأديبية بكفرالشيخ بإحالتها بقرار من رئيس المحكمة إلى المحكمة المختصة ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية المحكمة التأديبية بكفرالشيخ.  وجاء في المادة الثالثة: ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به في الأول من أكتوبر 2020 م‎.
 
 

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