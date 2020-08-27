اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 06:25 م
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الجامع الأزهر ينهى استعداداته لإقامة شعائر صلاة الجمعة غدًا .. صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 05:30 م
الجامع الأزهر ينهى استعداداته لإقامة شعائر صلاة الجمعة غدًا .. صور استعدادات الجامع الأزهر لإقامة صلاة الجمعة غدا
كتب لؤى على

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بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بشأن عودة إقامة شعائر صلاة الجمعة ، في رحاب الجامع الأزهر، أنهت إدارة الجامع الأزهر الشريف استعداداتها لاستقبال المصلين، بوضع علامات التباعد، ونشرها في كافة أروقة الجامع وباحاته، وإنهاء أعمال النظافة والصيانة.
 
وأهابت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، وإحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به، كما تنوه إلى أنه سيتم غلق جميع دورات المياه والميضأة. 
استعدادات الجامع الأزهر (1)
استعدادات الجامع الأزهر (1)

استعدادات الجامع الأزهر (2)
استعدادات الجامع الأزهر (2)

استعدادات الجامع الأزهر (3)
استعدادات الجامع الأزهر (3)

استعدادات الجامع الأزهر (4)
استعدادات الجامع الأزهر (4)

استعدادات الجامع الأزهر (5)
استعدادات الجامع الأزهر (5)

استعدادات الجامع الأزهر (6)
استعدادات الجامع الأزهر (6)

استعدادات الجامع الأزهر (7)
استعدادات الجامع الأزهر (7)

 


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