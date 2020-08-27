الجامع الأزهر ينهى استعداداته لإقامة شعائر صلاة الجمعة غدًا .. صور

كتب لؤى على

بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بشأن عودة إقامة شعائر صلاة الجمعة ، في رحاب الجامع الأزهر، أنهت إدارة الجامع الأزهر الشريف استعداداتها لاستقبال المصلين، بوضع علامات التباعد، ونشرها في كافة أروقة الجامع وباحاته، وإنهاء أعمال النظافة والصيانة.

وأهابت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، وإحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به، كما تنوه إلى أنه سيتم غلق جميع دورات المياه والميضأة.