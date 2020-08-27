التموين تمد المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية استعدادا لصرف مقررات سبتمبر

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد مخازن شركات الجملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية للاستعداد لصرف مقررات تموين شهر سبتمبر المقبل لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم شركات الجملة بتوفير المقررات لبقالين التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.



كانت تقرير لوزارة التموين قد كشفت أن مديري المديريات والإدارات التابعة لهم يقومون بالمرور الميداني على المخابز لمتابعه سير العمل بها وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بـ5 قروش والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.



وأشار مديري المديريات إلى وجود غرفة عمليات بداخل كل مديرية لتلقي شكاوي المواطنين ومتابعة تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز وانتظام صرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية 5 قروش والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان وان هدف الحملات أيضا هو تذليل أى عقبات تواجه منظومة الإنتاج والمخابز البلدية والتى يصل عددها إلى 30 ألف مخبز تنتج يومياً يقرب من 250-270 مليون رغيف فى اليوم.



