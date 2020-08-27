التفتيش المالى والإدارى يحيل 31 موظف للتحقيق بمدينة الأقصر للإهمال فى العمل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، عن تجهيز تقرير وافي خلال شهر أغسطس الجاري بتفاصيل الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من الإنضباط وحسن سير العمل، وذلك تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حيث تخرج الحملات التفتيشية يومياً طوال الشهر الجاري من خلال خطة موضوعة للوصول إلى الهدف المطلوب لتحقيق التنمية، وذلك نظراً للحملات التى يقوم بها أعضاء التفتيش بمجلس مدينة الأقصر المستمرة وهم سامح فلسطين وكيل الإدارة، وهاني عادل سعد وأحمد محمد صفوت أعضاء التفتيش ، وكذا متابعة انضباط كافة الجهات الحكومية بمختلف الادارات الخدمية التابعة للمدينة.

وفى هذا الصدد يقول عبد الحميد الكيلانى مدير ادارة التفتيش ، أن الحملات والمتابعات المستمرة كشفت عن تحويل 31 موظف بعدد من القطاعات الخدمية على مستوى مدينة الأقصر، إلى الشئون القانونية وذلك بسبب إهمالهم في العمل، موضحاً أنه تم تحرير 25 محضراً بإجمالي عدد 31 موظفاً وموظفة تم تحويلهم الي الشئون القانونية هذا، وبالاضافة الي تحرير 153 محضر أعمال تم الحفظ فيها بإجمالي عدد 178 محضراً، ولا توجد مخالفات قانونية مما يدل على انضباط سير العمل.

ومن جانبه، أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر،عن إستمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل وتقييم الأداء بمختلف الوحدات التابعة للمدينة.

وكان قد شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أمس الأربعاء، فاعليات اليوم الأول لتدريب العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، مع بدء التشغيل التجريبى للمركز، كما إلتقى المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بقيمة 25 % من المخالفات، حيث يحتوى المركز على 9 نوافذ منها شباك مجهز لخدمة ذوى الأعاقة به رامب يرتفع ليكون المواطن فى مستوى مقدم الخدمة ، ونافذة أخرى للخزينة، وأوضح محافظ الأقصر خلال جولته على أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين هو أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى اطار من الشفافية والنزاهة.