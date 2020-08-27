التفاصيل الكاملة لكشف غموض حادث مذبحة كفر الدوار.. القبض على المتهم بقتل الأم وطفليها.. التحريات تكشف :كان يساعدها في أعمال المنزل وراودها عن نفسها .. الضحية منعته فقتلها وطفليها خوفا من الفضحية

البحيرة ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من كشف غموض العثور على جثث 3 من أسرة واحدة داخل منزلهم بكفر الدوار وتوصل فريق البحث الجنائى من خلال عمليات الفحص وتفريغ الكاميرات المتواجدة بمكان الحادث، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المجنى عليها والذى يعمل سائقا.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم كان يقوم بمساعدة المجنى عليها فى ترتيب محتويات المنزل الجديد، وأنه راودها عن نفسها فحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعا إلى مطبخ المنزل واستل سكينا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره وفر هاربا.

أكدت مصادر أمنية بالبحيرة ضبط المتهم بارتكاب جريمة ذبح أسرة كفر الدوار، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بعد مواجهته بالأدلة الدامغة على ارتكاب الجريمة، ومنها مقاطع الفيديو الخاصة بالكاميرات المتواجدة بمكان الحادث .

وشيع مساء أمس عدد من أهالي كفر الدوار بالبحيرة، جثامين ضحايا مذبحة منشية النصر، والتى راح ضحيتها ربة منزل و طفلين بمقابر العائلة بمنطقة بولس، ويأتى ذلك بعد قرار المستشار حسام السقا، مدير نيابة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور التصريح بدفن جثامين الـ 3 ضحايا من أسرة واحدة

وكانت قد شهدت مدينة كفر الدوار بالبحيرة جريمة بشعة راح ضحيتها 3 أشخاص حيث عثر الأهالى على جثة ربة منزل وطفلين لم يتعد عمرهما 3 سنوات مذبوحين داخل منزلهما فى ظروف غامضة، وسادت حالة من الهلع والذعر بين اهالى منطقة منشية النصر الذى يقع بها منزل الضحايا، وفى مفاجأة كبرى عثرت الأجهزة الأمنية على طفلة رضيعة عمرها نحو 4 شهور على قيد الحياة وتبين أنها أصغر أطفال المجنى عليها وتم تسليمها إلى ذويها.

وفى هذا السياق أكد شهود عيان أن الأسرة أقامت منذ 3 أيام فى المنزل الذى شهد الجريمة وأن قوات الأمن قامت بضبط وإحضار عدد من أهالى الضحايا وعلى رأسهم زوج المجنى عليهم للاستماع إلى أقواله

يذكر ان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم بمنطقة قرية منشية النصر بكفر الدوار وتبين مصرع" ياسمين ع " 23 سنه و"على ا.ف 3سنوات وشقيقه" محمد" وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



حادث مذبحة كفر الدوار (1)



حادث مذبحة كفر الدوار (2)



حادث مذبحة كفر الدوار (3)



حادث مذبحة كفر الدوار (4)