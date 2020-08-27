التعليم العالى تعلن تلقى طلبات الحصول على منحة الدكتوراه لصندوق نيوتن مشرفة

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن الاستمرار فى تلقى طلبات الحصول على منحة نيوتن مشرفة للدكتوراه، والممولة من جانب المجلس الثقافى البريطانى والإدارة المركزية للبعثات، كجزء من الإعلان الموحد للبعثات لعام 2020-2021.
ويمكن للراغبين فى الحصول على المنحة التقديم من خلال موقع الإدارة المركزية للبعثات على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على المنحة يوم 1 أكتوبر.
سيقوم المجلس الثقافى البريطانى بإقامة جلسة تعريفية يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر الساعة 1:00 ظهراً، لتوضيح المزيد من المعلومات حول المنحة وشروطها، كما سيتم تخصيص فقرة لطرح الأسئلة على المسئولين عن إدارة المنحة مباشرة.
وللمشاركة فى الجلسة التعريفية، يرجى إرسال الاسم قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل، وذلك على البريد الإلكترونى التالي: Newton.mosharafa@britishcouncil.org
وللحصول على مزيد من التفاصيل عن منحة نيوتن مشرفة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكترونى للمجلس الثقافى البريطانى، وللاضطلاع على الإعلان الموحد للبعثات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونى للإدارة المركزية للبعثات.
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