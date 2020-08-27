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التحقيق فى تورط مالك منزل فى التنقيب عن الآثار بأبو النمرس

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:43 ص
التحقيق فى تورط مالك منزل فى التنقيب عن الآثار بأبو النمرس التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط مالك منزل فى التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بأبو النمرس، حيث تم الكشف عن الواقعة مصادفة، خلال فحص الصرف الصحى بقرية ترسا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك المنزل، ومعاونيه، والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى الحفر، وأخطرت النيابة للتحقيق.

بدأت الواقعة أثناء تفقد مسئولى محافظة الجيزة، لمشكلة خاصة بالصرف الصحى، بقرية ترسا فى أبو النمرس، اكتشفوا عملية للتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقرية، فتم إبلاغ مركز شرطة أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط مالك المنزل، وتبين وجود حفرة عميقة، وأدوات تستخدم فى التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك المنزل، ومعاونيه المشاركين فى التنقيب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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اخبار مصرية

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