التحالف بقيادة السعودية يعترض صاروخا باليستيا أُطلق باتجاه نجران

رويترز

قال التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن اليوم الخميس إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة نجران.

وذكر بيان التحالف الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الصاروخ أطلق "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

ويعصف الصراع باليمن منذ عام 2014 عندما سيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على العاصمة صنعاء ثم معظم شمال البلاد. واستعر القتال في مارس آذار 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.