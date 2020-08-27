البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"CIB" و"إيديتا" و"هيرميس"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات البنك التجارى الدولى- مصر إلى 125.804 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 84.077 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 182.328 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز للتعمير عند 703.271 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 460.937 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 329.087 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 270.956 مليون شهادة، عامر جروب عند 229.758 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 169.632 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 83.146 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.674 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.520 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 11462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13387 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4384 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2731 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 898 نقطة.