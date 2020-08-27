الاعتداء على طالب جامعى بأسلحة بيضاء وسرقة متعلقاته بالمحلة.. صور

الغربية _ مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، من إلقاء القبض علي بلطجى، وهروب 2 آخرين مسجلين جنائيا، بعد قيامها بالتعدي على طالب جامعي بأسلحة بيضاء وإصابته بجروح بالغة بالرأس والقدم وسرقة متعلقاته الشخصية ومبلغ 8 آلاف جنيه.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من اللواء هيثم عطا، نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، بوصول علي "ع ر أ"، طالب جامعي لمستشفى المحلة العام، مصاب بجروح قطعية بالرأس والقدم.

وبسؤال المجني عليه إتهم كل من "مصطفي.ع.س"، وشهرته سمكه محبوس بالإشتراك مع كل من "محمد.ا.ا" وشهرته حماصه الجهنمي مسجل شقي خطر، "مصطفي.ا" بالتعدي عليه بالضرب وإحداث مابه من إصابات، بعد أن دخلوا عليه شادر الخشب الخاص بوالده وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء وأحدثوا ما به من إصابات، وسرقوا مبلغ 8000 جنيه منه وفروا هاربين، تم ضبط المتهم الأول وهروب المتهمين الآخرين، تحرر المحضر رقم 36765 جنح مركز المحلة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.