اليوم السابع
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الادعاء الروسى: لا دليل على جريمة بحق نافالنى ولا حاجة لتحقيق جنائى

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:58 م
الادعاء الروسى: لا دليل على جريمة بحق نافالنى ولا حاجة لتحقيق جنائى أليكسى نافالنى المعارض الروسى
موسكو (رويترز)

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قال مكتب المدعى العام الروسى، اليوم الخميس، إنه لا دليل على ارتكاب جريمة بحق المعارض أليكسى نافالنى الذى يرقد فى غيبوبة بمستشفى فى برلين بعد محاولة لتسميمه بحسب ما يقول حلفاؤه.

 

وأضاف المكتب أنه لا يرى أساسا لفتح تحقيق جنائى، ونقل نافالنى (44 عاما) جوا إلى ألمانيا يوم السبت بعد أن فقد وعيه خلال رحلة من مدينة تومسك فى سيبيريا إلى العاصمة موسكو.

 

وذكر المستشفى الألمانى الذى يعالج به أن الفحص المبدئى يشير إلى تسمم، لكن الأطباء الروس الذين عالجوه أولا فى مستشفى فى سيبيريا اختلفوا مع ذلك التشخيص، وقال مكتب الادعاء العام فى بيان إن السلطات الألمانية وافقت على التعاون مع روسيا فى القضية.

 

 


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