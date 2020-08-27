الإمارات تحتفل غدا بيوم المرأة الإماراتية بشعار "التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تحتفل دولة الإمارات، غداً، بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات «ابنة الإمارات»، وتقدير دورها الحيوي، وإسهامها المتميز في نهضة الدولة وتقدمها المستدام بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وبحسب الصحيفة، يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، تحت شعار «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن»، وذلك بناء على توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك، حرم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس ورئيس الإمارات العربية المتحدة، ورئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أكدت أن المرأة الإماراتية استطاعت، خلال العقود الماضية من عُمر الدولة، أن تثبت للجميع ومن المواقع المختلفة التي تتبوأها، أنها أهل للمسؤولية، وأنها على قدر من الكفاءة، لتكون سنداً لبلادها في الظروف كافة، وأنه للاستعداد للـ50 عاماً المقبلة لابد أن تكون ابنة الإمارات شريكاً استراتيجياً ومحورياً في عملية استشراف المستقبل، والإسهام فيه جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

ويتزامن «يوم المرأة الإماراتية» هذا العام مع ما حققته دولة الإمارات من إنجازات فارقة على صعيد التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، التي لعبت خلالها المرأة الإماراتية دوراً مؤثراً على صعيد التخطيط والإشراف والتنفيذ، لاسيما في إطلاق «مسبار الأمل الإماراتي» لاستكشاف كوكب المريخ، والتشغيل الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، فضلا عن إسهامها الفاعل في جهود التصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحويل هذا التحدي المصيري إلى فرص للإبداع والتطوير.