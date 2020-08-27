الأولولية للمسافات البعيدة.. عمدة لندن يخصص 200 حافلة مدرسية لتحرك الطلاب

كتب محمد شعلان

أعلن صادق خان، عمدة لندن، تخصيص 200 حافلة مدرسية لنقل الطلاب الذين يسافرون من مناطق بعيدة عن العاصمة البريطانية وستكون الأولوية لهم، كما سيطلب من الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 11 عاما ارتداء الكمامات، لعدم التعرض لعدوى فيروس كورونا بين الطلاب وصفوف المعلمين.



عمدة لندن على تويتر

وغرد صادق خان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "سيتم تخصيص 200 حافلة خدمة مدرسية للسفر المدرسي. سيتم إعطاء الأولوية لهذه المسارات للطلاب الذين يتعين عليهم السفر لمسافات طويلة من وإلى المدرسة. سيُطلب من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 11 عامًا ارتداء غطاء للوجه".

وبالأمس، زار بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، مدرسة ثانوية ليسيسترشاير، للوقوف على استعدادتها بعد إعادة الطلاب إلى المدارس هذا الفصل الدراسى بأمان لمواصلة تعليمهم، وقال بوريس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"قمت اليوم بزيارة مدرسة كاسل روك الثانوية في ليسيسترشاير، لأرى كيف يعيدون الطلاب إلى المدرسة بأمان في هذا الفصل الدراسي، من الأهمية بمكان إعادة الأطفال إلى المدرسة، حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم".

ومن جهة أخرى، تزايد عدد المدارس والجامعات في بريطانيا التي تتحدى قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، وتطلب من الطلبة في المراحل المتقدمة ضرورة ارتداء الكمامات في الممرات والمناطق العامة.

وكانت النصيحة الرسمية من الحكومة هي عدم ارتداء غطاء الوجه في المدارس، لكن أحد مؤسسي مجموعة كبيرة من 52 مدرسة طلب من الإدارة تحديد الألوان الخاصة بالكمامات لكل سنة دراسية.

وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، إن عمدة لندن صديق خان والذى يقود الدعوات الخاصة بفرض الكمامات في المواصلات العامة يقوم بدراسة الأمر، لدعم ارتداء الكمامات للطلبة في المراحل الدراسية المتقدمة حيث يجب عليهم التباعد بشكل مناسب.