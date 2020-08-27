اليوم السابع
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الأوقاف تنتهى من تنظيف وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة غدًا

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:00 ص
الأوقاف تنتهى من تنظيف وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة غدًا تعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة
كتب على عبد الرحمن

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تنتهى وزارة الأوقاف اليوم الخميس، من خلال مديرياتها في جميع المحافظات من حملات نظافة وتعقيم المساجد، استعدادًا لصلاة الجمعة غدًا، تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذى شدد على استمرار أعمال التعقيم والنظافة للمساجد الكبرى والجامعة، قائلاً: "ابذلوا أقصى طاقتكم ووسعكم لاستقبال قادم عزيز  -صلاة الجمعة المقبلة-  واحرصوا على تحقيق إجراءات التباعد".

وشكلت وزارة الأوقاف غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية فى كل مديرية برئاسة مدير المديرية، مشددة على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِى المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة فى ظل الظروف الحالية.

كما شدد وزير الأوقاف على عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو 10 دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان: "الأمل  حياة"، مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أى مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أى مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.

 

 


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