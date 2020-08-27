الأوقاف تطلق الدورة التدريبية الثامنة لمعلمى التربية الدينية السبت المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد فعاليات الدورة التدريبية المشتركة الثامنة لتنمية مهارات معلمى التربية الدينية الإسلامية يومى 29 ، 30 أغسطس الجارى بمسجد النور بالعباسية، مع مراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعى، والتزام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة .

يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم بشأن تنمية مهارات المعلمين، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي.

ويحاضر فى هذه الدورة كل من: بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، والدكتور رمضان حسان رئيس قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر ، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم.

ونظمت الوزارة الأحد الماضى، الدورة التدريبية السابعة لرفع مهارات معلمى التربية الدينية الإسلامية، بمعسكر "أبو بكر الصديق بالإسكندرية"، بحضور كل من: الدكتور محمد سالم أبو عاصى العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، وعادل عبدالحليم شورة موجه عام اللغة العربية والتربية الإسلامية بالإسكندرية، والدكتور محمد أحمد حامد مدير إدارة الإرشاد الدينى بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد خليفة عضو المركز الإعلامى بالوزارة، بمراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي، والتزام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.