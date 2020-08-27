الأمم المتحدة تعلن استئناف محادثات اللجنة الدستورية بشأن سوريا اليوم

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس استئناف محادثات اللجنة الدستورية بشأن سوريا اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنه من المقرر استئناف جلسات اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الـ 27 أو 28 من أغسطس الجاري.

وقال لافرينتيف للصحفيين، منوها إلى أن إصابة أربعة من أعضاء وفد الحكومة السورية بفيروس "كوفيد-19" أدت إلى بعض التعديلات في عمل اللجنة الدستورية: "حتى اليوم لم يكن من الواضح ما إذا كانت المشاورات ستتواصل أم لا. لقد أخبرنا المبعوث الخاص أن نتائج التحاليل التي قام بها الأطباء السويسريون أظهرت أنه لا يوجد خطر على صحة المشاركين في المشاورات، يمكنهم الاستمرار".

وعبر لافرينتيف عن أمله بنجاح المفاوضات قائلا: "ننظر بتفاؤل باعتبار أن وفد الحكومة السورية أظهر استعدادا للقاء وأبدى مرونة ملحوظة".