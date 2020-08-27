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الأجهزة الأمنية بالبحيرة تكشف غموض حادث مذبحة كفر الدوار

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:27 ص
الأجهزة الأمنية بالبحيرة تكشف غموض حادث مذبحة كفر الدوار الطفلان المذبوحان
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من كشف غموض العثور على جثث 3 من أسرة واحدة داخل منزلهم بكفر الدوار.

وتوصل فريق البحث الجنائى من خلال عمليات الفحص وتفريغ الكاميرات المتواجدة بمكان الحادث، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المجنى عليها والذى يعمل سائقا.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم كان يقوم بمساعدة المجنى عليها فى ترتيب محتويات المنزل الجديد، وأنه راودها عن نفسها فحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعا إلى مطبخ المنزل واستل سكينا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره وفر هاربا.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم بمنطقة قرية منشية النصر وتبين مصرع ياسمين ع  23 سنة، ونجليها على ا.ف 3 سنوات وشقيقه محمد 3 سنوات.


مذبحة كفر الدوار

ذبح سيده وطفليها

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اخبار الحوادث

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قرية منشية النصر

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