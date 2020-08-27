اليوم السابع
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اغلاق وإخلاء 22 عقار بحى أول المحلة تمهيدا للإزالة الفورية.. صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 09:36 م
اغلاق وإخلاء 22 عقار بحى أول المحلة تمهيدا للإزالة الفورية.. صور أحد المنازل التى تم إخلاؤها
الغربية مصطفى عادل

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قامت رئاسة حي أول المحلة برئاسة ممدوح النجار ، إخلاء وغلق 22 عقار صادرا لها قرارت إزالة للخطورة الداهمة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من إجمالي 31 عقارا ، كما تم وضع إعلان على هذه العقارات برقم القرار وجاري استكمال الإجراءات مع باقي العقارات في نطاق الحى، بناء على تعليمات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بإزالة أى عقارات آيلة للسقوط.

 

يذكر أن مدينة المحلة شهدت انهيار أحد المنازل بمنطقة الرجبى مكون من 5 طوابق وأدى إلى وفاة 8 أشخاص من أسرة واحدة كما شهد حى أول طنطا انهيار أحد المنازل مما أدى إلى وفاة شخص ، وأصدر محافظ الغربية قرارا بضرورة فحص ملفات المنازل الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة لاتخاذ الإجراءات حيالها لإزالتها فورا خشية سقوطها وحدوت وفيات وإصابات بين المواطنين.

 

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