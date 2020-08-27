اشتباكات مسلحة فى مدينة بعلبك اللبنانية استخدمت فيها قذائف صاروخية.. فيديو

كتب محمد سعودي

وقعت اشتباكات مسلحة في حي الشراونة ببعلبك، الخميس، حيث ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان أن الاشتباكات تطورت إلى إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية، فيما يعمل الجيش اللبناني على ملاحقة مطلقي النار، فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر جانبا من هذه الاشتباكات.

اشتباكات عنيفة في مدينة #بعلبك في #الشراونة بين آل جعفر و آل الصلح pic.twitter.com/2Wth2WvXk2 — هنا لبنان (@honaloubnannews) August 27, 2020

من ناحية أخرى، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن تجدد إطلاق النار الآن في محيط سوبر ماركت رمال، ولا يزال الوضع في منطقة خلدة - دوحة عرمون متوترا جراء الإشكال المتجدد، على خلفية تعليق رايات دينية واعلام حزبية، بين جهات ومناصرين حزبيين، وبين "العرب" من سكان المنطقة. بينما يعمل الجيش ملاحقة مطلقي النار واعتقالهم، واقفل جميع المداخل في المنطقة وانتشر بكثافة على الطرقات.

تدور في هذه اشتباكات في منطقة الشراونة في بعلبك بين حسن عباس جعفر وحمزة راجح جعفر على خلفية فرض نفوذ، وقد سجل غياب اي من القوة الامنية عن المشهد بينما ناشد سكان بعلبك الجيش اللبناني التدخل وفرض هيبة الدولة والقانون على المنطقة. pic.twitter.com/2hbFuaYn7U — المنتدى الإخباري (@almountadanews) August 27, 2020

في السياق ذاته، أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني أن "رئيس الحزب النائب طلال أرسلان يجري اتصالات مع الجهات الحزبية المعنية بالإشكال الحاصل في منطقة خلدة للوصول إلى وقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام الجيش اللبناني للدخول وتطويق الإشكال"، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.



اشتباكات مسلحة في بعلبك



اطلاق نار في بعلبك