اليوم السابع
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اشتباكات عنيفة بين حزب الله وحركة أمل فى خلدة اللبنانية بسبب صور مذهبية .. فيديو وصور

الخميس، 27 أغسطس 2020 08:07 م
اشتباكات عنيفة بين حزب الله وحركة أمل فى خلدة اللبنانية بسبب صور مذهبية .. فيديو وصور منطقة خلدة
كتب محمد سعودي

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شهدت منطقة خلدة اللبنانية، أجواء متوترة جراء تجدد إطلاق النار ببن عناصر من حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، على خلفية رفع صور مذهبية، فيما تداول رواد "تويتر" ووسائل إعلام لبنانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد جانبا من هذه الاشتباكات من بينها مقطع فيديو يظهر إضرام النيران داخل سيّارة على اوتوستراد خلدة قيل إنها تعود لمسؤول حزب الله في المنطقة.

 

 

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن إطلاق النار تجدد فى محيط سوبر ماركت رمال، مشيرة إلى أن الجيش اللبنانى يعمل على ملاحقة مطلقى النار واعتقالهم، كما أغلق جميع مداخل ومخارج المنطقة وانتشر بكثافة على الطرقات.

 

 

فى سياق متصل، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الاشتباكات التي وقعت بين عناصر من حزب الله وحركة أمل الشيعيتين بمطقة خلدة أسفرت عن مقتل شخصين.

 

وقال النائب اللبناني محمد سليمان في بيان له، إن "ما حصل في خلدة هو اعتداء سافر من السلاح المتفلت على مدنيين عزل"، مطالبا "قيادة الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الفوري والسريع واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لحماية المواطنين العزل في منطقة خلدة، وردع المخلين بالأمن وناشري الذعر والفتن في هذه المنطقة".

 

ودعا النائب اللبنانى: "عشائر العرب في خلدة والجوار لضبط النفس وعدم الانجرار وراء مشاريع هدفها الخراب والفتنة وإراقة الدماء، والوقوف كما كنتم دائما إلى جانب الدولة الملاذ الوحيد".


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