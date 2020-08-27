استكمال أعمال الرصف والكهرباء بالمنطقة الصناعية بالمحلة.. صور

الغربية _ مصطفى عادل

تشهد المنطقة الصناعية بالمحلة أعمال تطوير واسعة حيث يجري الانتهاء من عمل طبقة السن بجميع الطرق داخل المنطقة الصناعية بعد فردها ودكها، كما يتم زرع كابلات كهربائية بقدرة 1000 وات مرورًا بالشارع المؤدي إلي المنطقة.

وتضم المنطقة الصناعية بالمحلة ثلاث مناطق مختلفة لخدمة صناعة الغزل والنسيج، وستوفر العديد من فرص العمل للشباب بالمحلة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد طالب بسرعة الانتهاء من كل الأعمال بالمنطقة الصناعية بالمحلة وإزالة أي معوقات تعوق استكمال الأعمال والانتهاء منها طباقا للجدول الزمني، موجهًا رئيس المدينة بسرعة رصف الطريق المؤدي للمنطقة ورفع وإزالة أي معوقات تعوق عملية الرصف .

جاء ذلك خلال الجولة التي رافقه فيها مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى للوقوف على ما تم من أعمال بالمنطقة والتعرف على المعوقات وإزالتها فورا .

وطالب المحافظ من القائمين على العمل بالمنطقة بتحديد احتياجاتهم لعرضها علي مستشار هيئة التنمية الصناعية لسرعة توفيرها، مشددا على تكثيف العمل بالمنطقة الصناعية والعمل على الانتهاء في المواعيد المحددة لافتتاحها رئاسيًا .