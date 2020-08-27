استقرار أسعار العملات بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 27-8-2020

كتبت : سماح حمدى

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 27-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، تباينا ما بين الاستقرار والانخفاض مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.84جنيه للشراء، و15.94جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.85 جنيه للشراء، و15.95جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.73 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع، مقابل 18.71 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.90 جنيه للشراء، 21.07 جنيه للبيع، مقابل 20.80 جنيه للشراء، 20.98 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.13 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.36 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 49.40 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى، أمس الثلاثاء، تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بدءًا من أول سبتمبر 2020، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا.

جدير بالذكر أن المواعيد الحالية لعمل البنوك، للجمهور من الساعة الـ8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا.