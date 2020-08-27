استطلاع رأى يكشف تقدم بايدن على ترامب فى 6 ولايات رئيسة فى أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية ،إن المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن ، يتفوق على الرئيس ترامب فى ست ولايات الرئيسية، إلا أن الموافقة على أداء ترامب ظلت ترتفع خلال الأسبوعين الماضيين ن موضحة أن أحدث استطلاع رأى أجرته CNBC و Change Research، والذى تم إجرائه من 21 إلى 23 أغسطس ونشرت نتائجه أمس الأربعاء أظهر تقدم بايدن على ترامب ، فى كل من أريزونا وفلوريدا وميتشيجان ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن. وفى نفس الوقت، فإن الموافقة العامة على ترامب فى الولايات الست قد زادت منذ إجراء نفس المسح قبل أسبوعين.

ويتمتع بايدن بالتقدم الأكبر على ترامب فى ولايتى ميتشيجان وويسكونسن، حيث يتفوق المرشح الديمقراطى بفارق 6% و5% على التوالى. وفى ميتشيجان، يحظى بايدن بدعم 50% من الناخبين، بينما يحظى ترامب بتأييد 44%. والنتائج متشابهة فى ويسكونسون، حيث يحظى نائب الرئيس السابق بدعم 49% من الناخبين مقارنة بـ 44% الذين يدعمون ترامب.

ومع ذلك، فقد ارتفع معدل التأييد العام لترامب فى الولايات الرئيسية التى تمثل ساحة معركة . حيث قال 48% من الناخبين فى الولايات الست إنهم يوافقون على الرئيس بزيادة نقطتين مئويتين عن 46% قالوا الأمر نفسه عندما أجرى الاستطلاع قبل أسبوعين.

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، دعا إلى إجراء اختبارات تعاطي المخدرات قبل المناظرة الرئاسية الأولى ‏بينه وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن الشهر المقبل ن حيث‏ قدم دونالد ترامب هذا الطلب في مقابلة مع واشنطن اكسامينر أمس الأربعاء، قائلاً إنه لاحظ تحسنًا مفاجئًا ‏في أداء بايدن في المناظرة الأولية ضد السناتور بيرني ساندرز في مارس ولم يقدم أي دليل يدعم اقتراحه ‏بأن التحسن قد يكون نتيجة عقار.