ارتفاع عدد ضحايا السيول فى أفغانستان إلى 122

قال مسؤولون إن عائلات وفرق إنقاذ في أفغانستان يبحثون عن ناجين من السيول التي أودت بحياة أكثر من 122 شخصا ودمرت ما يزيد عن 1500 منزل شمالي العاصمة كابول.

وذكر مسؤولون في وزارة إدارة مواجهة الكوارث أن ما لا يقل عن 250 من السكان أصيبوا عندما أدى هطول الأمطار الغزيرة في وقت سابق من الأسبوع إلى سيول اجتاحت مساحات واسعة من إقليم باروان.

وقال تميم عظيمي المتحدث باسم الوزارة "الوضع مقلق جدا، حجم الخسائر هائل".

وأضاف "لا يزال هناك الكثير من المفقودين".

وقال ناجون إن هناك عددا كبيرا من الأطفال بين الضحايا. ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات وتستعد أسر لعمليات دفن جماعي للمتوفين بينما لم ترفع أكوام الأنقاض بعد.

وتعاني أفغانستان من حين لآخر من الجفاف لكنها معرضة لهطول أمطار غزيرة خلال موسم الأمطار بمنطقة جنوب آسيا.