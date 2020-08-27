ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية اليوم .. وعيار 21 بـ204.99 ريال

كتبت : سماح حمدى

ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 27-8-2020، وسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 234.26 ريال سعودى مقابل سعره أمس الأربعاء، 231.33 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24

بنحو 234.26 ريال بما يعادل 62.47$



سعر الذهب عيار 22

بنحو 214.74 ريال بما يعادل 57.26$



سعر الذهب عيار 21

بنحو 204.99 ريال بما يعادل 54.66$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 175.70 ريال بما يعادل 46.85$



سعر الذهب عيار 14

بنحو 136.65 ريال بما يعادل 36.44$



سعر الذهب عيار 12

بنحو 117.13 ريال بما يعادل 31.23$



سعر أوقية الذهب

بنحو 7,286 ريال بما يعادل 1,943$



سعر جنيه الذهب

بنحو 1,640 ريال بما يعادل 437.27$



سعر كيلو الذهب

بنحو 234,264 ريال بما يعادل 62,466$

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات أمس الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول؛ لاستقاء ملامح السياسات النقدية للاقتصاد الأكبر عالميًا خلال الفترة المقبلة، وعلى صعيد التداولات، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1918.77 دولار، بينما استقر سعر العقود الآجلة عند مستوى 1925.30 دولار .

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية - بنسبة 0.2% مع توجه أنظار المستثمرين إلى الكلمة المقرر أن يلقيها جيروم باول اليوم الخميس، لمعرفة المزيد حول صحة الاقتصاد الأمريكي بعد الأضرار التي تسببت بها جائحة كورونا وتوجهات البنك المركزي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.