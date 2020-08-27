إيفانكا ترامب تستعيد ذكريات الانتخابات الأولى لوالدها بصورة مع طفلها

كتب محمد شعلان

استرجعت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، ذكريات الحملة الانتخابية الأولى لوالدها قبل خوضه انتخابات الرئاسة الامريكية للمرة الأولى قبل أربع سنوات، ونشرت ايفانكا ترامب صورة لها على حسابها بموقع "تويتر"، وتظهر فيها وهي تحمل ابنها ثيودور حينما كان طفلا صغيرا وتتابع جانب من حملة والدها على التلفزيون وكان يحضرها اشقائها ايريك ودون وتيفاني.



ايفانكا ترامب على تويتر

وعلقت ايفانكا ترامب، على الصورة قائلة: " قبل أربع سنوات ، كنت أنا وثيو فخورين للغاية بالعمين دون وإيريك والعمة تيفاني. لم يتغير شيء! أحضروا استعدادات الانتخابات هذا الأسبوع".



ايفانكا ترامب وطفلها

وفي وقت سابق، علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارته، على برنامج صندوق طعام المزارعين، والذى يتبناه الرئيس الأمريكى ترامب، حيث نشرت إيفانكا مجموعة من الصور، أثناء تفقد والدها المشروع، وهى ترفقه، وعلقت على الصور قائلة، "قدم برنامج صندوق طعام المزارعين للأسر أكثر من 100 مليون وجبة للناس منذ إطلاقه قبل أسابيع فقط استجابةً لفيروس كوفيد -19.. اليوم، خصص الرئيس مليار دولار إضافي لهذا البرنامج التاريخي - وهو فوز كبير للشعب الأمريكى".

من ناحية أخرى، تحقق المدعية العامة لولاية نيويورك الأمريكية، فيما إذا كان الرئيس دونالد ترامب، ومؤسسة ترامب تلاعبا، بالمخالفة للقانون، بقيم الأصول المملوكة للرئيس الأمريكى للحصول على قروض وتحقيق فوائد اقتصادية وضريبية، وقالت إن إريك ابن ترامب لا يتعاون فى التحقيق المدنى الذى تجريه فى هذا الشأن.

وجاء الإعلان عن ذلك فى دعوى قضائية، أقيمت الاثنين الماضي، أمام محكمة فى ولاية نيويورك فى مانهاتن تطلب فيها المدعية العامة ليتيشا جيمس انصياع مؤسسة ترامب وابنه وآخرين لطلبات استدعائهم الصادرة من مكتبها.

وقال محامو المدعية العامة، إن طلبات الاستدعاء صدرت فى نطاق "تحقيقها المدنى السرى المستمر فى احتيال محتمل أو عدم مشروعية". وأضافوا أنه ليس هناك أى إصرار على حدوث انتهاك للقوانين.