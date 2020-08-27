اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إغلاق البرلمان فى كوريا الجنوبية بعد اكتشاف إصابة صحفى بكورونا

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:33 م
إغلاق البرلمان فى كوريا الجنوبية بعد اكتشاف إصابة صحفى بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علقت الجمعية الوطنية فى كوريا الجنوبية، الخميس، جميع نشاطاتها وأغلقت مبانيها الرئيسية بغرض التعقيم بعد اكتشاف إصابة مصور صحفى بكوفيد-19 داخل البرلمان.

 

وأفادت وكالة "يونهاب" بأنه تم اكتشاف إصابة الصحفى بعد تغطيته اجتماعا لقادة الحزب الحاكم فى وقت سابق من اليوم ذاته.

 

وعلى الفور، تم إغلاق 3 مبان رئيسية بما يشمل مبنى الجمعية الرئيسي، بغرض التعقيم والمسح الوبائي، على أن يعاد فتحها السبت المقبل شرط عدم اكتشاف إصابات جديدة.

 

ووفق الوكالة يعتقد أن هناك أكثر من 50 شخصا تواصلوا مع الصحفى المصاب مباشرة أو على نحو غير مباشر، من بينهم، زعيم الحزب الديمقراطى الحاكم لى هيه-تشان، وزعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطى كيم تاي-نيون، و30 شخصا من أعضاء الحزب وطاقم العمل الذين شاركوا فى اجتماع الأربعاء الذى قام الصحفى المذكور بتغطيته.

 

وقد ألزم قادة الحزب الديمقراطى أنفسهم بالعزل الذاتي، كما امتنع رئيس الجمعية الوطنية بارك بيونغ-سوك عن الظهور علنا اليوم الخميس، وأخضع نفسه لحجر ذاتى منزلي، بعدما اجتمع برئيس الحزب الديمقراطى بالبرلمان ومع زعيم الكتلة البرلمانية لحزب المستقبل المتحد جو هو-يونغ اللذين تواصلا بشكل مباشر مع الصحفى المصاب.

 

 

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التأمينات" تبدأ صرف معاشات سبتمبر الثلاثاء المقبل .. تقسيم الصرف على 3 شرائح منعا للتزاحم أمام المنافذ للحماية من كورونا .. و60 ألف مستفيد جديد من القطاع الخاص والحكومى يصرفون العلاوات الخمس

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:30 م

حكومة طرابلس تفرض حظر تجول لمواجهة انتشار كورونا بعد تصاعد الاحتجاجات

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:07 م

الرئيس الروسى يعلن ظهور لقاح ثان ضد فيروس كورونا سبتمبر المقبل

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:54 م

بوتين: فيروس كورونا لا يزال باقيا.. ويجب اتباع إجراءات السلامة

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة