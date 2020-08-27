إصابة 3 فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالبلينا سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج ، وقوع حادث على أحد الطرق بدائرة المركز عقب إصطدام دراجة بخارية بأحد الأشخاص على الطريق وانقلابها، ونتج عن ذلك إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جهينة المركز والمصاب الثالث للمستشفى الجامعى.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من شرطة البلينا يفيد بوقوع مصادمة ومصابين بناحية دائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو "أحمد ا ف"، 19 سنة، عامل ، ويقيم بناحية نجع مازن دائرة المركز أختل توازنه واصطدم بالمدعو "صالح ع ح ه"، 18 سنة عامل ، ويقيم بذات الناحية حال عبوره الطريق مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن ذلك إصابة كل من قائد الدراجة البخارية ومرافقة المدعو "فاروق ج ا"، 18 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية و"صالح ع ح خ" - " جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى وتحويل الأخير لمستشفى سوهاج الجامعى تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.